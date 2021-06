Maxi alleanza tra A2A e Ardian: una newco con centrali e clienti

3' di lettura

Dopo l’alleanza sull’idrogeno e quella stretta per partecipare alla gara sull’idroelettrico di Erg, A2a e Ardian sarebbero pronti a rafforzare ulteriormente la propria alleanza con un’operazione su larga scala. L’ipotesi allo studio, come riportato da Radiocor, sarebbe quella di una maxi joint venture a maggioranza A2A che coinvolgerebbe un ampio perimetro in cui potrebbero confluire, con varie modalità e tempistiche, diversi asset di generazione e il parco clienti della multiutility lombarda. Il...