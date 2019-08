Maxi-contratto Usa e fondi Ue per il Pet riciclato made in Novara di Luca Orlando

2' di lettura

«Per certi versi siamo stati prudenti, perché in effetti pensiamo di crescere anche oltre la stime presentate». Cautela che per il fondatore di Garbo Guido Fragiacomo si traduce comunque nel prevedere un fatturato triplicato e l'ingresso di almeno altre 25 persone (+50%), balzo realizzabile se la nuova tecnologia sviluppata dall'azienda manterrà le promesse. Credibili in ogni caso per Bruxelles, che ha premiato la Pmi chimica novarese con un finanziamento a fondo perduto da 1,79 milioni di euro, cifra destinata allo sviluppo di un nuovo processo produttivo per il recupero della plastica. E credibili soprattutto per la multinazionale Usa Plastipak, che ha già siglato con Garbo un maxi-contratto d'acquisto quinquennale per rilevare 35mila tonnellate di prodotto all’anno. Scaglie di Bhet, punto d'arrivo di un nuovo procedimento chimico sviluppato dall'ufficio ricerca interno insieme alle università di Bologna e Modena e che consente di trattare il Pet di scarto per generare un prodotto (Bhet, appunto) riutilizzabile dai clienti in luogo della materia prima di origine fossile. Il finanziamento Ue, fase 2 dei fondi Horizon 2020 nel capitolo dedicato alle Pmi, servirà per procedere con l'investimento impostato dall'azienda e per metà già realizzato: un impegno da 20 milioni di euro per realizzare il nuovo processo produttivo e allargare lo spettro di attività dell'azienda, fondata nel 1997. Finora cresciuta grazie al recupero di un altro materiale, la polvere abrasiva utilizzata per tagliare il silicio, comparto che in prospettiva è destinato a diventare secondario rispetto al nuovo business. «L'impianto pilota - chiarisce Luca Fragiacomo, seconda generazione imprenditoriale - ha già dimostrato di fornire un livello di purezza paragonabile al prodotto vergine, con la possibilità inoltre di trattare anche Pet misti, quelli che più difficilmente riescono ad essere riutilizzati». A regime il nuovo impianto potrà produrre 100 tonnellate al giorno ma un primo passaggio intermedio con Plastipak è vicino. «Stiamo per fornire 90 tonnellate di Bhet - spiega Guido Fragiacomo - in modo che il cliente metta a punto il proprio processo nel sito di Verbania. Che produrrà pre-forme per tutto il sud-Europa, indirizzate ad esempio alle maggiori multinazionali delle bevande». Oggi Garbo occupa 51 addetti e fattura 12 milioni, cifra destinata almeno a triplicare se il progetto andasse secondo i piani. In pochi mesi inizieranno i lavori per il nuovo impianto, che già entro fine 2020 produrrà i primi lotti, per andare a regime l'anno successivo. Con possibilità di sviluppo ulteriore, perché il piano prevede la possibilità di trattare 100mila tonnellate di Pet all'anno, materiale di scarto in parte di derivazione industriale, in parte post-consumo. L'azienda dispone di una decina di brevetti ma altre richieste sono già state depositate, in modo da proteggere la tecnologia proprietaria sviluppata. «A quanto sappiamo - spiega Fragiacomo - sono solo quattro le aziende al lavoro su questo processo e noi riteniamo di essere in vantaggio nello sviluppo industriale. Il nodo vero? Trovare ingegneri chimici, ad esempio. Tema già critico di questi tempi per una multinazionale, doppiamente complesso per una Pmi».