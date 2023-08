Maxi debutto di Boreal e Cadillac Fairview sul mercato italiano

I punti chiave Il portafoglio

La joint venture tra Boreal IM & Cadillac Fairview/Ontario Teachers’ Pension Plan ha completato la sua prima operazione in Italia, che consiste nell’acquisto di un portafoglio di logistica che comprende quattro edifici completamente locati a lungo termine per un totale di 198mila mq e due terreni edificabili. Gli asset sono localizzati nel nord Italia, prevalentemente nell’area metropolitana di Milano denominata “Grande Milano”. Si tratta, sino ad ora, sul 2023, della più grande operazione immobiliare, nel comparto logistico, in termini di valore.



Il portafoglio è stato acquisito da fondi sottoscritti da veicoli riconducibili a Blackstone e gestiti da Kryalos Sgr, e l’operazione è stata effettuata tramite un fondo di nuova costituzione gestito per conto della joint venture sempre da Kryalos Sgr. L’espansione in Italia fa seguito alle acquisizioni effettuate negli ultimi 18 mesi dalla joint venture nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Francia e in Spagna.

Il portafoglio

Il portafoglio immobiliare include: due immobili di circa 57.000 mq situati a Pioltello, a est di Milano e vicino all’aeroporto di Linate, interamente locati ad un fornitore globale di servizi di logistica integrati che ne ha fatto la propria sede italiana. I due magazzini si trovano su un’area di 152mila mq che beneficia di una bassa copertura (solo il 33%) e dell’accesso diretto ad una linea ferroviaria che collega Milano al nord Europa. Un immobile di 55mila mq localizzato a Villanterio, a sud di Milano, che è stato costruito in tre fasi – 2013, 2016 e 2020 – ha solide credenziali Esg, inclusa la certificazione Leed Gold, e beneficia di una licenza che consente lo stoccaggio di merci infiammabili. L’asset è completamente affittato ad una multinazionale francese leader nel settore cosmetico e serve la distribuzione nazionale del brand. Un immobile di 29mila mq situato a Pozzaglio, tra Milano e Bologna, vicino a Cremona, originariamente costruito nel 2011. L’edificio è interamente locato ad un produttore italiano di cioccolato. E ancora: un immobile localizzato a Monticelli, a sud di Milano, edificato nel 2008 e con una superficie affittabile di 58mila mq. Completamente locato ad una multinazionale americana produttrice di elettrodomestici, è attualmente oggetto di un intervento di valorizzazione per circa un milione di capex al fine di migliorare le prestazioni dell’asset, che ad esempio beneficerà dell’installazione di Led nell’intera area.

Infine, i terreni edificabili includono uno di 55mila mq pronto per essere trasformato in un magazzino certificato Breeam Excellent situato a Monticelli, adiacente all’asset affittato a Whirlpool e l’altro con una superficie edificabile di 44mila mq a San Bellino, tra Venezia e Bologna. L’asset include un’ulteriore porzione attualmente locata ad una società di e-commerce.

La partnership

Boreal IM ha stretto una partnership con Cadillac Fairview nel 2022 con l’obiettivo di costituire un portafoglio logistico paneuropeo da 3 miliardi e ha già effettuato transazioni per quasi 1 miliardo di euro, con proprietà nel Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Spagna. E ora, anche in Italia.

«Dopo avere svolto un accurato lavoro di analisi – ha detto Jenny Hammarlund, executive vice president, Investments, Cadillac Fairview – la JV è entrata con entusiasmo nel mercato logistico italiano. Ora siamo presenti in cinque dei nostri sei mercati target, e beneficiamo di un’esposizione diversificata a rendimenti importanti nel mercato logistico europeo. Siamo fiduciosi di continuare ad espandere rapidamente il portafoglio, in particolare in questo mercato più stimolante».