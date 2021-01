Maxi-ordine a Taiwan, Energica corre sull’Aim Commessa da 836mila euro, pari al 14% del fatturato 2019, chiuso a circa 6 milioni - Il titolo sale del 9% - Nel 2021 già coperto il 39% con gli ordini il fatturato dell’anno precedente di Matteo Meneghello

Un ordine record di quasi un milione di euro, cifra record nella giovane storia dell’azienda. Energica Motor Company, attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha ricevuto, come si legge in una nota «un ordine di produzione record da parte dell’importatore di Taiwan Russ Tiger Enterprise». Si tratta di una commessa «per il batch più significativo della storia della società ricevuto in un’unica tranche e comprende tutti i modelli della gamma Energica, per un valore complessivo...