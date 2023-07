Maxi pacchetto green di Lula con l’Amazzonia al centro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente Luiz Inacio Lula prepara l’agenda verde del suo Brasile: il maxi-pacchetto pensato per guidare la transizione energetica del Paese sarà presentato tra agosto e settembre. Si sa già che si articolerà in oltre cento misure, con investimenti per centinaia di miliardi di dollari, tra fondi pubblici e capitali privati.

Lula vuole fare del Brasile un modello per i Paesi emergenti, con un progetto ambizioso. Il presidente vede la transizione verso un’economia verde come uno dei pilastri delle politiche di sviluppo dello Stato, tracciando un percorso che va anche oltre la durata del suo terzo mandato.

La svolta, rispetto all’amministrazione guidata dall’ex presidente conservatore Jair Bolsonaro, c’è già ed è fotografata dalla frenata nella deforestazione dell’Amazzonia. Lula si è insediato il 1° gennaio del 2023 e ha subito promesso di azzerarne la distruzione “netta” entro il 2030. Secondo i dati satellitari, nei primi sei mesi del suo terzo mandato, la deforestazione del principale polmone verde del pianeta è crollata del 33% rispetto al primo semestre del 2022 e dopo anni di erosione a ritmi crescenti, che l’hanno spinta verso il punto di non ritorno, oltre il quale potrebbe perdere la capacità di autorigenerarsi.

La tutela della foresta amazzonica, con il suo potere di assorbire anidride carbonica e di influenzare il clima del pianeta, sarà fondamentale e non solo per il Brasile. Per porre fine al suo sfruttamento illegale, il Governo dovrà anche riuscire a offrire opportunità economiche alternative, in una regione povera.

Tra le prime iniziative dell’agenda verde di Lula, c’è la creazione di un mercato delle emissioni di CO2, sulla scia di quanto provano a fare Cina e India (l’Ets della Ue, l’apripista, è operativo dal 2005). Il Governo non prevede grandi difficoltà, dato che il settore più esposto, l’industria, approva l’iniziativa. Nel piano si prevede anche la ridistribuzione dei fondi federali per la ricerca e lo sviluppo, per concentrarli sulle tecnologie verdi e la bio-economia.