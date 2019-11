Maxi sanzione al partito per i manifesti prima di un mese dalle elezioni Il partito proprietario sempre responsabile dell’affissione abusiva per la propaganda in suo favore di Patrizia Maciocchi

1' di lettura

Via libera alla maxi sanzione per il partito che affigge manifesti di propaganda elettorale prima della scadenza del termine di 30 giorni precedenti la “competizione”. A pagare è stato l’allora Popolo delle libertà, “punito” con una multa di circa 67 mila euro, per aver messo i manifesti negli spazi predisposti dal Comune un mese prima delle elezioni amministrative del 2011.

L'esclusivo interesse del partito

La Cassazione (sentenza 30248) ha respinto il ricorso dell’Associazione Pdl contro il Comune di Milano. Inutilmente i ricorrenti hanno cercato di scaricare le responsabilità sulla ditta specializzata alla quale era stato affidato il servizio, sottolineando anche che il Comune non aveva provato che i “poster” propagandistici fossero di proprietà del Pdl, visto che i verbali di contestazione indicavano diversi committenti responsabili, senza però individuare il proprietario. Per i giudici di merito però, non c’era dubbio che la “pubblicità” contestata fosse nell’esclusivo interesse del Popolo delle libertà, il cui simbolo appariva su tutti i manifesti. Risultava poi dalle fatture che l’associazione aveva commissionato ad una Srl l’affissione.In ogni caso i ricorrenti non avevano fornito una prova contraria in merito alla proprietà.

Nessuno stop dai dirigenti

Quanto alle persone che fisicamente si erano occupate dell’attacchinaggio, la loro identificazione poteva essere utile solo per chiamarle in casa per una responsabilità solidale, che non avrebbe comunque fatto venire meno quella del “titolare” dei manifesti affissi abusivamente, in suo favore. Né il Pdl ha dimostrato che i suoi dirigenti si sono adoperati per impedire che i poster propagandistici comparissero in città prima del tempo.