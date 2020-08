Maxi sbarco nella notte a Lampedusa. Frontex che cosa fa?

Come vengono spesi i soldi

Come li spende dunque tutti questi soldi Frontex? Il budget andrà ad aumentare il numero di dipendenti da 1.500 a oltre 10 mila entro il 2027. Ma non solo. L'agenzia per il monitoraggio utilizza aerei e aeromobili a pilotaggio remoto – in altre parole droni. Si tratta di aerei da ricognizione e telecamere aeree sofisticate e costose. In caso di naufragio sono irrilevanti: non si capisce quale sia la loro funzione, se non registrare in video persone che annegano. Ma dovrebbero almeno essere utili per intercettare le navi.

Invece pare che la nave arrivata a Lampedusa abbia potuto salpare dal Nord Africa e viaggiare lungo il Mediterraneo senza essere filmata, intercettata e notata. Neppure dalla Marina Militare italiana, dalla Guardia Costiera o dalla di Guardia di Finanza sono arrivate segnalazioni. Per questo il sindaco di Martello è senza parole: «Qui il fenomeno non lo sta gestendo nessuno. Hanno messo un tecnico all'Interno, ma il premier deve interrompere questo silenzio prolungato. A Lampedusa lo Stato non esiste, ormai siamo di fronte a una situazione ingestibile. Non so ancora quando e come verrà organizzato il trasferimento di queste oltre 1.500 persone. Mi è stato comunicato che il traghetto di linea con Porto Empedocle non approderà a Lampedusa a causa delle cattive condizioni meteo. Io sono preoccupato comunque, la situazione è seria e drammatica».