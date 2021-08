Maxi suv e ammiraglie / Bmw X6 111 esemplari

La terza generazione della X6 fonde le caratteristiche di agilità e versatilità di uno Sport Activity Vehicle con l’estetica di una coupé. Il nuovo modello adotta un linguaggio di design pulito ed esclusivo per sottolineare l’aspetto sicuro e imponente. Inoltre la tecnologia avanzata delle sospensioni e della trasmissione si unisce a una serie di innovazioni introdotte per offrire un’esperienza di guida unica e sportiva, ma anche di lusso. Per la prima volta il doppio rene Bmw è disponibile anche con illuminazione, che aggiunge un tocco esclusivo al design esterno. Lo spazio interno è modulabile, grazie agli schienali posteriori divisi 40:20:40 che possono essere abbassati per aumentare la capacità di carico da 580 a 1.530 litri. Il sistema di scarico M Sport di serie su entrambi i modelli M è disponibile anche come optional per le altre versioni della BMW X6 o come parte del pacchetto M Sport e conferisce alla vettura una presenza acustica inconfondibile ed emotivamente ricca. Come la serie precedente, la nuova X6 è prodotta negli Stati Uniti presso lo stabilimento BMW di Spartanburg.

