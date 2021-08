Maxi suv e ammiraglie, ecco i 10 modelli più venduti in Italia

Non solo suv compatti crossover. Il segmento E, ovvero quello delle ammiraglie e dei suv premium non conosce crisi, mantenendo quasi i volumi del 2019. Secondo i dati relativi alle vendite in Italia a luglio, comunicati da Unrae, Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, la prima posizione del segmento nel mese di luglio è stata conquistata dalla Mercedes GLE, davanti alla Bmw Serie 5 e all'Audi A6

2/11 Menu