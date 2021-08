Maxi suv e ammiraglie / Jaguar F-Pace 98 esemplari

Più connessa, lussuosa ed elettrificata la nuova F-Pace si presenta con un look esterno più risoluto, interni completamente rinnovati di pregevole fattura ed un sistema di infotainment (Pivi Pro) di ultima generazione. Il SUV adotta una gamma di motorizzazioni a quattro e sei cilindri in linea che comprende varianti ibride a 48V e plug-in. Quest’ultima (P400e) combina un motore a benzina e un propulsore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio che assicura emissioni di CO2 ridotte e consumi contenuti. Con la massima carica la P400e plug-in riesce a percorrere fino a 53 km in modalità totalmente elettrica. Tramite la ricarica rapida (32 kW a corrente continua) è possibile caricare la vettura da 0 fino all'80% in 30 minuti, mentre con una wall box domestica da 7 kW sono sufficienti un'ora e quaranta minuti.

