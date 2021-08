Maxi suv e ammiraglie / Land Rover Range Rover Sport 143 esemplari

Range Rover Sport si presenta con forme che rispecchiano la nouvelle vague del marchio, inaugurata con Evoque e poi con l’ammiraglia Range Rover. La linea risulta più aggressiva e moderna. Anche tecnicamente il progresso è notevole: la massa totale è diminuita di oltre 400 kg (-33%) grazie alla scocca in alluminio che vanta una rigidità aumentata del +25%. La novità principale all'interno dell'abitacolo è la presenza di una terza fila di sedili (opzionali) a scomparsa a comando elettrico. La consolle centrale è dominata da grandi display touch HD. Upgrade per il TerrainResponse2 che vanta ora sei programmi e con la funzione automatica legge in tempo reale ogni fondo e reagisce al meglio modificando assetto e altezza dell'auto.

