Maxi suv e ammiraglie / Mercedes GLE Coupé 149 esemplari

Mercedes GLE Coupé coniuga elementi tipici da coupé quali sportività, dinamismo e agilità con caratteristiche tipicamente suv come versatilità e robustezza. Il design degli esterni esprime forza e carattere per una vettura elegante e dinamica, ma che è anche un 4x4 capace di assicurare trazione e comfort elevato negli spostamenti quotidiani. Novità assoluta è l’assetto E-Active Body Control (disponibile a richiesta) che combinato con le sospensioni pneumatiche Airmatic ulteriormente migliorate offre ancora più comfort di guida e agilità, ma anche funzioni completamente nuove: la forza delle molle e degli ammortizzatori viene regolata individualmente per ogni singola ruota al fine di contrastare non solo i movimenti di rollio, ma anche di beccheggio e imbardata. Grazie a nuovi sistemi di assistenza alla guida è stato innalzato il livello di sicurezza attiva. L’abitacolo si presenta ancora più spazioso e confortevole rispetto al modello precedente grazie al passo maggiorato, che porta un incremento dell’abitabilità in particolare per i passeggeri della fila posteriore. GLE Coupé è disponibile con una gamma di motorizzazioni benzina e Diesel anche in versione mild hybrid e ibrida Plug-in.

Per saperne di più clicca sul listino