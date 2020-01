Bollette a 28 giorni: maximulta Antitrust a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre

Si parte alla fine del 2015 quando Tim, Vodafone e Wind decidono di modificare il periodo di rinnovo delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile portandolo da cadenza mensile a 28 giorni. Successivamente si passa alla telefonia fissa e si adegua anche Fastweb.

Il primo intervento sul tema è di Agcom nel marzo 2017 con la delibera 121 in cui viene stabilita l’obbligatorietà della fatturazione mensile per i servizi sul fisso e ibridi (salvo il mobile). La delibera dava 90 giorni per mettersi in regola, passati invano. E quindi dal 23 giugno 2017 – dal punto di vista dell’Agcom – Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb erano de facto inadempienti.

Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

E così con 4 delibere (la 497/17 per Wind Tre, la 498/17 per Vodafone Italia, la 499/17 per Tim e la 500/17 per Fastweb) di dicembre 2017 l’Autorità interviene poi per multare le compagnie (1,16 milioni, multa poi dimezzata) imponendo loro anche lo storno delle somme tratte dai giorni “erosi” rispetto alla fatturazione che sarebbe dovuta tornare mensile dal 23 giugno 2017 (la restituzione è invece diventata definitiva dopo la sentenza del Consiglio di Stato del luglio 2019).

In parallelo però si è mossa l’Antitrust. La sanzione di 228 milioni (114,4 milioni per Tim; 59,97 per Vodafone; 38,97 per Wind Tre e 14,76 milioni per Fastweb) ora chiude il cerchio, in attesa ovviamente di eventuali impugnazioni al Tar.