Maxisbarco di 573 migranti a Lampedusa. Oggi in Cdm l’accordo Italia-Albania

Nuovo maxisbarco a Lampedusa con 573 migranti arrivati sull’isola a bordo di un solo barcone. La nuova ondata di arrivi dalla Libia sull’isola siciliana si verifica proprio mentre il governo lavora al Ddl di ratifica del memorandum Italia-Albania sui migranti che sarà presentato in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento.

Il maxisbarco

Le motovedette della Guardia costiera hanno soccorso, al largo di Lampedusa, un peschereccio con a bordo 573 (tra cui 4 donne e 2 minori) migranti. Il gruppo, partito dalla Libia, dopo lo sbarco a molo Favarolo, è in corso di trasferimento all’hotspot di contrada Imbriacola che da venerdì sera era completamente vuoto. L’ultimo sbarco, sulla maggiore delle isole Pelagie, era dello scorso 22 novembre.

I paesi di origine dei migranti

Sono originari di Siria, Egitto, Bangladesh, Pakistan ed Etiopia i 573 migranti soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera, ma anche dalla Guardia di finanza e da quelle svedesi di Frontex al largo di Lampedusa. I migranti vengono, adesso, ascoltati dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento che sono 365 giorni l’anno in servizio all’hotspot per cercare di ricostruire la traversata iniziata dalla Libia e, soprattutto, tentare di identificare chi ha condotto il peschereccio.

Ddl di ratifica dell’accordo Italia-Albania sui migranti oggi in Cdm

Dalla primavera 2024, i migranti messi in salvo nel Mediterraneo dalle navi italiane saranno trasferiti in Albania. Punta a dissuadere le partenze e il traffico di esseri umani, nonchè ad alleggerire hotspot come quello di Lampedusa, il protocollo di intesa siglato da Giorgia Meloni ed Edi Rama il cui Ddl di ratifica sarà presentato e approvato in Consiglio dei ministri oggi 27 novembre. E che conterrà anche le disposizioni di spesa per dare attuazione all’accordo.

Due strutture a spese dell’Italia

È la concretizzazione di un accordo “sostanzialmente chiuso a Ferragosto, durante l’incontro che i due leader hanno tenuto in Albania. L’Italia userà il porto di Shengjin, all’altezza di Bari, e l’area di Gjader, 20 chilometri nell’entroterra, per realizzare entro primavera, a proprie spese, due strutture: una di ingresso, per le procedure di sbarco e identificazione; e una di accoglienza temporanea degli immigrati salvati in mare.