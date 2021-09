Mazda 2 ibrida

Con l'ultimo facelift la Mazda2 si aggiorna con l'ultima evoluzione del design Kodo, che le conferisce un maggiore prestigio stilistico e accentua il family feeling con la Mazda3 e la CX-30. Invariata nella dimensioni esterne, la vettura è stata al contempo oggetto dell’introduzione delle nuove motorizzazioni ibride dotate di tecnologia Mazda M Hybrid. Dal punto di vista tecnico l’auto presenta aggiornamenti importanti: con l'adozione della tecnologia Skyactiv Vehicle Architecture le sospensioni sono state aggiornate e lo sterzo rivisto, i sedili resi più confortevoli con una nuova conformazione e struttura. Inoltre è stata introdotta la tecnologia G-Vectoring Control Plus ed è stato apportato un sensibile miglioramento alla insonorizzazione interna a garanzia di un elevato comfort in ogni condizione di guida. Nel dettaglio la Mazda2 1.5 Skyactiv-G M Hybrid Evolve è lunga 407 cm, larga 170 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 280 a 950 litri. Nella versione 1.5 Skyactiv-G M Hybrid Evolve costa 17.800 euro con motore a ibrida benzina di 1.496 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 66 kW/90 cavalli ed una coppia massima di 148 Nm a 4.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 44 litri. Le emissioni di CO2 sono di 120 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.025 kg.

