Mazda 2 nella nuova versione Mild Hybrid

Abbina uno stile elegante e grintoso ad interni moderni. Il cruscotto con tachimetro digitale dà un tocco tecnologico a un ambiente molto ben curato. Inoltre di serie per il più ricco dei tre allestimenti c'è il sistema multimediale/navigatore con schermo di 7 pollici anche con connessione a internet. Una abitabilità adeguata per quattro adulti si accompagna un bagagliaio di capienza sufficiente. Provvista di sospensioni non troppo morbide si fa apprezzare alla guida. In versione mild hybrid col 1.500 cc a benzina rispettivamente da 75 o da 90 cv e a prezzi di listino a partire da 17.800 euro.