Mazda 6: l’ammiraglia giapponese fa il pieno di hi-tech

Carrozzerie e gamma motori

La Mazda6 2021 è disponibile con le carrozzerie famigliare e berlina.

La gamma motori comprende solo l'alimentazione benzina. Lo Skyactiv-G con cilindrata 2.0 litri da 165 cv abbinato al cambio manuale a sei rapporti (negli allestimenti Business ed Exceed) e Skyactiv-G 2.5 litri da 194 cv con trasmissione automatica Skyactiv-Drive (allestimenti Exclusive e Signature). Entrambe le unità soddisfano la normativa Euro 6d. Inoltre, la versione più potente è dotata del sistema di disattivazione dei cilindri che aumenta l'efficienza del motore riducendo i consumi e l'impronta ecologica della vettura.

Sempre il 194 cv con carrozzeria Wagon sarà disponibile anche nell'esclusivo allestimento 100th Anniversary (come annunciato anche per altri modelli della gamma), dotato di una serie di dettagli studiati per celebrare i 100 anni della casa automobilistica giapponese.

Prezzo

La Mazda6 2021 è già ordinabile presso gli showroom di tutta Italia con un prezzo di listino che va da poco più di 35mila euro per arrivare ai quasi 44mila euro previsti per la esclusiva 100th Anniversary.

Le prime consegne della nuova versione inizieranno a partire da metà febbraio