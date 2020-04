Mazda, arriva la serie speciale dei 100 anni

Il colore della carrozzeria delle serie speciali riprende il bianco e il tetto colorato a contrasto, ma anche gli interni con tonalità coordinate che erano della 360. Tutte soluzioni di buon gusto per rafforzare il senso di appartenza ad un brand che ha radici centenarie, ma anche oggi punta sull'originalità.

Una campagna digitale che non è uno spot

Sul fronte dell’emergenza Covid-19, la Casa giapponese ha da poco lanciato una campagna digitale che non è uno spot pubblicitario, ma un vero e proprio messaggio su come Mazda sia riuscita in un passato ormai centenario a superato grandi sciagure come la bomba atomica, reagendo con tenacia e uscendone anche migliore. Un segnale di fiducia in un momento difficile da affrontare a causa della pandemia da coronavirus.

Dalla bomba atomica la rinascita

In Mazda ricordano che dopo la bomba atomica è nato lo Spirito Mukainada dal nome del distretto nel sud-est della città di Hiroshima in cui è stata fondata Mazda a pochi chilometri dal punto dell'impatto principale della bomba. Uno spirito che faceva leva sulla capacità di restare uniti, di non arrendersi mai, di fare il possibile per ottenere il meglio in situazioni come quelle di allora apparentemente le peggiori. Non a caso solo quattro mesi dopo la bomba, la Casa giapponese avviò la produzione dei Mazda-Go, il motocarri a tre ruote utilizzato per rimuovere le macerie di Hiroshima.