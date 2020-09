Mazda, cento anni di storia: dal sughero ai motori rotativi. Sempre con lo sguardo verso il futuro

Rinasce la roadster grazie alla MX-5

Quando il genere delle due posti open sembrava ormai morto e sepolto, Mazda, a sorpresa, presentato nel 1989 la MX-5 , un'auto sportiva leggera e aperta che combinava l'eleganza italiana e la velocità britannica con affidabilità e un prezzo competitivo. Oggi, dopo quattro generazioni e oltre un milione di veicoli prodotti, la MX-5 di Mazda è la roadster più venduta di tutti i tempi, che è sopravvissuta a tutte le imitazioni che nel corso degli anni hanno cercato di “rubare” quote di mercato.

Mazda MX5

Mazda ha continuato a sorprendere con una tecnologia insolita e concetti di guida, mostrandosi molto spesso in anticipo sui tempi. Un esempio è stato il Bongo Sky Lounge, che utilizzava pannelli solari per fornire l'aria condizionata. Stiamo parlando del 1983, dieci anni prima rispetto ad altre case che hanno copiato questa tecnologia. Anche le quattro ruote sterzanti introdotte nel 1987 nella Mazda 626 4WS per migliorare l'agilità e la sicurezza hanno stupito gli esperti. Altra innovazione si è materializzata con la Mazda MX-3 lanciata nel 1991 con il V6 da 1,8 litri, che all'epoca era il sei cilindri di serie più piccolo al mondo. Ad oggi i veicoli Mazda si basano intorno ai motori Skyactiv-X , propulsori a benzina azionati dall'accensione per compressione come avviene per un motore diesel.

Biocarburante dalle alghe

Mazda con l’andare del tempo ha spostato la sua attenzione e il proprio sviluppo tecnologico verso la sostenibilità. Come risaputo, rispetto al 2010, le emissioni di CO2 devono obbligatoriamente essere ridotte del 50% entro il 2030 e del 90% entro il 2050, pena sanzioni molto salate. Nel definire la sostenibilità, Mazda adotta la realistica prospettiva “well-to-wheel”, abbracciando l’intero ciclo di vita del carburante, dalla sua estrazione sino al tubo di scappamento dell’auto. Con questo in mente, l’approccio multi-soluzione dell’azienda punta a offrire i giusti propulsori per le varie regioni con mix energetici e politiche sulle emissioni differenti.

Questo è il motivo per cui la prima auto elettrica Mazda MX-30 è stata lanciata a settembre di quest'anno con una batteria relativamente piccola per ottenere rapidamente un bilancio di CO2 favorevole. Questo implica un’autonomia non particolarmente alta. Ma per ovviare a questo, Mazda sta preparando una versione con un range extender, dove un piccolo motore rotativo a combustione si occuperà di caricare la batteria garantendo quindi più chilometri da precorrere.

La riduzione delle emissioni è anche al centro di un progetto di ricerca che Mazda sta conducendo insieme all'Università di Hiroshima e al Tokyo Institute of Technology. L'obiettivo è sviluppare un biocarburante a base di bioalghe coltivate artificialmente. Poiché durante la combustione il carburante a base di bioalghe rilascia la stessa quantità di CO2 che era stata precedentemente rimossa dall'atmosfera mediante fotosintesi durante la crescita delle alghe, la carbon footprint è in pratica pari a zero.