Mazda compie cento anni: la storia di una casa fuori dagli schemi

Mazda ha nel suo Dna sin dal 1920 l'anno della fontazione del brand il coraggio di mettere in discussione le consuetudini e percorrere nuove strade sia nella tecnologia che nel design, spesso considerate dagli altri impraticabili.

E' stata, ad esempio, nel 1991 il primo marchio asiatico a vincere La 24 Ore di Mans e ancora a lanciare sul mercato il motore rotativo sull'iconica Cosmo Sport 110S, ma ha realizzato anche la roadster a due posti di maggior successo al mondo, la Mazda MX-5, venduta in oltre un milione di esemplari dal suo debutto nel 1989 e, infine, ha introdotto il primo motore a benzina con accensione per compressione, lo Skyactiv-X.

Cento anni fa Mazda era soltanto una produttrice di sughero a Hiroshima, almeno fino a quando l'industriale Jujiro Matsuda nel 1921 prese il controllo della Toyo Cork Kogyo e trasformò l'azienda prima in produttore di macchine utensili, poi in un costruttore di veicoli. Il primo modello fu un motocarro a tre ruote, Mazda-Go, messo in vendita nel 1931. Ebbe successo e così fu sottoposto a continui miglioramenti, ricevendo, ad esempio, nel 1938, un innovativo cambio a quattro marce che ridusse i consumi di carburante del 20%. Dopo la seconda guerra mondiale, la produzione di motocarri riprese già pochi mesi dopo il bombardamento atomico di Hiroshima.



Dopo la guerra i veicoli commerciali rimasero al centro delle attività e la prima autovettura arrivò nel 1960 con la Mazda R360. In Giappone la vettura fu un successo nel nascente segmento delle kei-car, aprendo la strada alla gamma di vetture Mazda di oggi.

Nel 1961 l'azienda firmò un accordo di licenza con la casa automobilistica tedesca NSU per sviluppare e produrre i suoi nuovi motori rotativi Wankel compatti e leggeri. Gli ingegneri di Mazda avevano quindi realizzato ciò che molti ritenevano impossibile. Nel 1967, la futuristica Mazda Cosmo Sport/110S divenne il primo modello di serie al mondo dotato di motore rotativo.

Fu l'inizio di una straordinaria storia di successo che avrebbe visto il lancio da parte del marchio di numerosi modelli tra cui la RX-7 e la vendita, negli anni, di quasi due milioni di vetture a motore rotativo. Mazda dimostrò anche in pista la sua capacità tecnologica, diventando nel 1991 il primo costruttore asiatico vincendo la 24 Ore di Le Mans con la Mazda 787B a quattro rotori, unica auto arrivata al successo con un motore non a pistoni.



Il motore rotativo Mazda è stata l'ispirazione per la gamma di motori, trasmissioni, piattaforme e scocche con la rivoluzionaria Skyactiv Technology di Mazda, in nome della massima efficienza e per offrire il piacere di guida a tutti i modelli Mazda.

Mentre il motore rotativo era un esempio della passione di Mazda per le auto divertenti da guidare, fu dopo che il nome dell'azienda nel 1984 venne ufficialmente cambiato in Mazda Motor Corporation che nel 1989 lanciò una piccola roadster battezzata Mazda MX-5 in un'epoca in cui le convertibili a due posti erano praticamente sparite.

Oggi, dopo quattro generazioni del modello, la MX-5 rimane la roadster più venduta nella storia, avendo superato nel 2016 la soglia di un milione di unità prodotte.

Mazda ha oggi un'offerta di auto disegnate con il linguaggio stilistico Kodo - Soul of Motion che sta conquistando premi in tutto il mondo e continua a sfidare le convenzioni con il lancio del primo veicolo elettrico, la MX-30.

Una sfida quella di Mazda che continuerà ancora come spiega il Ceo del brand Akira Marumoto “Visto che guardiamo da sempre avanti, nei prossimi 100 anni continueremo a sfidare noi stessi per creare prodotti, tecnologie ed esperienze uniche, quelle che i nostri clienti amano”.