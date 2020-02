Mazda CX-30

La rivale giapponese ai suv premium tedeschi. La Mazda Cx-30 è la scelta ideale per chi cerca funzionalità a bordo senza rinunciare ad un elevato piacere di guida. Lunga 4.395 mm, larga 1.795 mm e alta 1.540 mm, la Cx‐30 si posiziona tra la city crossover della gamma Cx-3 e la Cx5. La dotazione Adas è completa, come lo è l'infotainment con Apple Car Play e Android Auto. La gamma propulsori Euro 6d-Temp comprende i diesel Skyactiv-D, i benzina Skyactiv-G elettrificati e il nuovo Skyactiv-X a benzina che lavora come un diesel. Si può scegliere tra trazione a due o quattro ruote motrici e cambio manuale o automatico.