Mazda CX-30

Posizionata tra il city crossover Cx-3 e il suv CX-5, con i suoi 4.395 mm di lunghezza e un bagagliaio di 430 litri la nuova Cx-30 si propone in un segmento di mercato nuovo per Mazda: i crossover compatti. Come anche la Mazda3, Cx-30 è dotata della tecnologia Skyactiv-Vehicle Architecture che, insieme ai più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, garantisce quello che in Mazda viene definito Jinba Ittai, la perfetta armonia tra uomo e macchina. Di serie frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti, mantenimento della carreggiata, fari anteriori full led con controllo automatico degli abbaglianti, monitoraggio posteriore del veicolo con frenata automatica in uscita dal parcheggio, riconoscimento della stanchezza del guidatore e l'head-up display comprensivo del sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Di serie anche il Cruise Control Adattivo che mantiene automaticamente la distanza dall'auto che precede e offre la possibilità di impostare automaticamente la velocità di crociera in base ai limiti presenti sul tragitto. Tutte le motorizzazioni possono essere equipaggiate con il cambio automatico Skyactiv-Drive a 6 rapporti così come con la trazione integrale on demand di tipo attivo i-Activ AWD) che grazie a 27 sensori che monitorano per 200 volte al secondo le condizioni di guida, assicura un'elevata aderenza e sicurezza in ogni situazione.

Per saperne di più clicca sul listino