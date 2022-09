La Mazda Cx-30 rientra di diritto tra i suv compatti grazie ad una lunghezza inferiore ai 4.30 metri. Stile rinnovato e nuove tecnologie rendono il suv Mazda ancora più facile e piacevole da vivere e guidare. Gli interni si caratterizzano per i sedili dalla nuova conformazione che segue le specifiche della Skyactiv Architecture della Mazda3 e della CX-30. Progettati facendo riferimento alla naturale capacità di equilibrio dell'uomo quando cammina i sedili mantengono il bacino in posizione eretta e conservano la naturale curva ad S della colonna vertebrale contribuendo così alla stabilità della testa per un comfort elevato e una migliore facilità di guida. In termini di sicurezza tutte le versioni sono dotate del sistema di frenata di emergenza in città con riconoscimento anche notturno dei pedoni. Non manca la possibilità di arricchire ulteriormente i contenuti della vettura in termini di sicurezza grazie al pacchetto i-Activsense e in termini di comfort ed esclusività con il Leather Pack.

Per saperne di più clicca sul nostro listino