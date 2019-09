Mazda CX-30, due open weekend a settembre per il lancio italiano

2' di lettura

Mazda CX-30, il nuovo crossover della Casa di Hiroshima è pronto per il lancio sul mercato italiano, con le prime unità in arrivo in concessionaria a partire da inizio settembre. Lunga poco più di 4 metri (4.395 mm) e dotata di serie dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida, CX-30, per disponibilità di motori e trasmissioni e, grazie ad abitabilità e capacità del bagagliaio (430 litri), si candida a essere la soluzione ideale per interpretare al meglio le esigenze di una vasta ed eterogenea tipologia di automobilisti, attraendo trasversalmente clienti di segmenti differenti.

La nuova tecnologia Skyactiv-Vehicle Architecture insieme ai più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, garantisce la perfetta armonia tra uomo e macchina tipica di Mazda, ovvero Jinba Ittai, il vero piacere di guida. Con due motorizzazioni benzina ibride e una Diesel la Mazda CX-30 è in grado di soddisfare sia le esigenze di chi pratica il commuting urbano, grazie al 2.0L benzina Skyactiv-G M Hybrid da 122 CV, sia di chi percorre molti chilometri in autostrada, grazie al 1.8L Diesel Skyactiv-D da 116 CV. Senza tralasciare l'utente più sofisticato, ovvero chi cerca un motore dalla tecnologia avanzata, un quadro prestazionale di rilievo ma consumi contenuti con il 2.0L benzina Skyactiv-X M Hybrid da 180 CV dotato dell'esclusiva tecnologia Spark Plug Controlled Compression Ignition di Mazda. Prezzi da 24.750 a 33.950 euro.

Le prime sono in distribuzione a partire dal 2 settembre; il lancio è previsto in due open weekend che si svolgeranno il 21/22 e il 28/29 settembre. Per celebrare i clienti che acquisteranno la vettura entro il 30 settembre, Mazda Italia offre il Celebration Pack del valore di oltre 2.000 euro, che comprende il programma Mazda Best5 (estende la copertura dai guasti imprevisti fino a 5 anni o 200.000 km) e i primi 5 tagliandi di manutenzione programmati. Inoltre tutti i coloro che si sono registrati al “Tienimi informato” avranno diritto a uno sconto del 30% sugli accessori originali della CX-30 (entro il 30 settembre).