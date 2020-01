Mazda Cx-30: ecco come va la versione mild hybrid da 122 cv

Connettività ai massimi livelli

Il cruscotto è digitalizzato, strumenti e display centrale sono stati tutti ridisegnati per presentare i dati in un modo più semplice e chiaro, mentre i caratteri della grafica sono stati unificati. Al centro della plancia è presente un display da 8.8 pollici (non è touch) che risulta posizionato un po' troppo basso nella parte sinistra dato che il cruscotto fa un’onda e lo copre lievemente. Le informazioni visualizzate su questo sono selezionate dalla manopola posta nel tunnel centrale. Come standard, il sistema Mazda Connect di ultima generazione dispone dei moduli Android Auto e Apple Car Play.

Sistemi di assistenza alla guida aggiornati

Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, Mazda Cx-30 è dotata del sistema i-Activsense, in grado di assistente il conducente ad accorgersi e evitare i potenziali pericoli. Al lungo elenco già noto, si aggiungono altre tre nuove funzioni di sicurezza attiva: sistema di monitoraggio del conducente (Driver Monitoring), rilevazione anteriore pericolo in uscita parcheggio (Fcta, Front Cross Traffic Alert) e funzione di supporto alla guida in colonna (Cts, Cruising & Traffic Support).

Gamma motori: c’è anche il mild hybrid e l’abbiamo provato

La gamma propulsori comprende i più recenti powertrain Mazda Euro 6d‐Temp, i diesel Skyactiv‐D e i benzina Skyactiv‐G, compreso il “motore magico”: lo Skyactiv‐X a benzina che lavora come un diesel. Questi possono essere abbinati al cambio manuale a sei marce Skyactiv‐Mt o al cambio automatico a sei rapporti Skyactiv‐Drive.

Nella prova abbiamo testato lo Skyactiv-G, benzina 2 litri da 122 cv con una coppia di 213 Nm e dotato del sistema Mazda M Hybrid per contribuire a ottenere maggiori risparmi in fatto di consumi. Questo è dotato della disattivazione dei cilindri per cui spegne due dei quattro cilindri in situazione di basso carico, come quando si viaggia a velocità costante. Spegnendo i due cilindri esterni si riducono le perdite di pompaggio e la resistenza meccanica.

Curiosità alla guida

Piacevole da guidare, anche nella versione con cambio manuale, dove gli innesti sono sempre precisi e il comfort di bordo elevato. La qualità dei materiali è da vera auto premium che può andare a competere contro le più affermate tedesche. Un elemento su cui i tecnici potrebbero lavorare è la visibilità posteriore, dove i poggiatesta del secondo sedile risultato un pochino alti andando a ostruire la vista, ma si tratta di un piccolo dettaglio nel complesso di un’auto davvero valida.