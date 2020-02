Mazda CX-30 premiata “novità dell'Anno 2020” dai lettori di Quattroruote Il suv del brand giapponese ha vinto la concorrenza sia della nuova Peugeot 208 che della Tesla Model 3. Per prima volta una Mazda è sul podio più alto. di Corrado Canali

2' di lettura

Mazda davanti a tutti. In attesa del titolo di Auto dell'anno 2020 assegnato da una giuria di giornalisti specialisti del settore automotive che verrà annunciato alla vigilia dell'apertura del Salone di Ginevra (5-15 marzo), il mensile Quattroruote ha proclamato La novità dell'Anno 2020 scelta dai suoi affezionati lettori. Si tratta della Mazda CX-30, un suv come è logico che sia visto che è ormai la soluzione di vettura più gettonata in assoluto.

La CX-30 in dettaglio ha conquistato il 14,4% delle preferenze arrivate, precedendo di pochissimo la nuova Peugeot 208, ferma al 13,9%, mentre il terzo posto è andato alla più staccata Tesla Model 3 con il 9,2%. La CX-30 è anche il primo modello della Casa giapponese a assicurarsi il riconoscimento che dal 2000, come detto, viene assegnato al modello più votato dai lettori. Le preferenze sono andate sulla base di una rosa di 15 modelli scelti dalla redazione di Quattroruote fra le più interessanti fra quelli presentate l'anno scorso sotto il profilo dello stile e della innovazione tecnologica e poi raccolte on linenei corso dei mesi di novembre e dicembre 2019.

La scelta andava fatta su modelli di settori più disparati, dalle piccole citycar alle ammiraglie passando per suv in tutte le “taglie”. Come ogni anno, la consegna del riconoscimento si è svolta in occasione dell'evento Quattroruote Day e a ritirare il primo premio alla più votata è stato Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Motors Italia.

Assegnato anche un riconoscimento alla seconda vettura classificata la nuova 208 ritirato da Gaetano Thorel, direttore generale del Gruppo PSA in Italia e alla terza, la Model 3 da Marco D'Alimonte, country manager di Tesla in Italia.