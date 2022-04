Eco bonus 2022 per la Mazda CX-60 plug-in hybrid, grazie ad emissioni di 33 grammi per chilometro e un prezzo di listino di 51.950 euro optando per la versione Exclusive. La nuova ammiraglia Mazda è dotata del primo propulsore full hybrid plug-in del Marchio e guida l'introduzione in Europa di modelli PHEV con un powertrain che combina un motore Skyactiv-G quattro cilindri benzina a iniezione diretta con un grande e-motor elettrico e una batteria ad alta capacità facendone l’autovettura da strada più potente che Mazda abbia mai prodotto. La CX-60 si basa sull'architettura multi-soluzione Skyactiv (Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture) di Mazda, progettata per essere compatibile con la disposizione longitudinale della meccanica del SUV con motore anteriore e trazione posteriore e che presenta numerosi miglioramenti per offrire un eccellente comportamento su strada. Il posizionamento della batteria tra gli assali anteriore e posteriore e il più in basso possibile all'interno della scocca, conferisce al SUV un baricentro particolarmente basso. Questo, combinato con un sistema di trazione integrale permanente, conferisce caratteristiche superiori di manovrabilità all'altezza delle migliori vetture del segmento premium. La CX-60 PHEV presenta una serie completa di avanzate tecnologie di sicurezza di supporto alla guida Mazda i-Activsense.

Nel dettaglio la Mazda CX-60 Phev 2.5 e-Skyactiv Exclusive Line è lunga 474 cm, larga 195 cm, alta 168 cm con un bagagliaio da 570 a 1.726 litri. Nella versione 2.5 e-Skyactiv Phev Exclusive Line costa 51.950 € con motore ibrido plug in di 2.488 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 241 kW/327 CV ed una coppia massima di 500 Nm . La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 33 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.981 kg.

