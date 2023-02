Mazda CX-60: la prova su strada del suv sei cilindri diesel

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elegante e tecnologico. Il suv Mazda CX-60 è stato presentato lo scorso anno in versione benzina ibrido plug-in (Phev) da 327 cv e ora arriva anche con motore sei cilindri diesel Mild hybrid da 200 cv e trazione posteriore in attesa del 249 cv con trazione integrale.



La “strana” scelta del diesel

Mazda investe ancora nelle motorizzazione termiche e anche nel diesel (elettrificato) che è stato da lungo tempo demonizzato per le sue emissioni. Ma la casa giapponese ha scelto di investire ancora in questa tecnologia apportando dei miglioramenti, come l'innovativa camera di combustione, per migliorare le performance e, soprattutto, contenere i consumi.



Il risultato è un suv comodo ed elegante che non è un fulmine (pesa oltre 1800 kg) ma che è in grado di percorrere 5l/100km secondo il ciclo di omologazione Wltp ma, che nella realtà, abbiamo visto registrare anche 4l/100km in un percorso misto di oltre 200 km. Quindi può ancora restare la scelta privilegiata per chi percorre molti chilometri e per un pubblico flotte.



Dimensioni e stile giapponese

Mazda CX-60 si posiziona tra i D-suv del mercato, andando a competere direttamente contro le tedesche Audi Q5 35 Tdi, Bmw X3 Xdrive, Alfa Romeo Stelvio e Volvo XC-60. Le dimensioni di CX-60 sono generose: lunga 4.745, larga 1.890, alta 1.680 e con un passo di 2.870. Il bagagliaio è capiente 570 litri e raggiunge i 1.148 litri abbassando lo schienale del divanetto posteriore, mossa facile grazie alle levette poste nel vano carico.

La soglia di carico però è un po’ alta, ma si tratta comunque di un suv.