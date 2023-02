Mazda CX-90: ecco com'è il nuovo maxi suv giapponese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tolti i veli al suv giapponese di medie dimensioni. Dopo la CX-60 lanciata lo scorso anno e destinata in primis al mercato Europeo e Giapponese, Mazda presenta CX-90, un modello che offre una significativa evoluzione in termini di prestazioni ambientali e sicurezza e un maggiore piacere di guida. Ma che verrà commercializzata principalmente in Nord America.

Mazda CX-90: caratteristiche generali

La strategia Mazda chiamata Large Product, prevede che i principali mercati in cui verranno proposte CX-60 e CX-80 sono l'Europa, il Giappone e altre Regioni. Mentre CX-70 e CX-90 saranno destinate principalmente in Nord America e in altre Regioni.

La CX-90 è quindi un suv di dimensioni medio grandi sviluppato per soddisfare le richieste della clientela del mercato nordamericano.

Basato sul concetto “For the Voyage of Your Life” (Per il viaggio della tua vita), il modello dispone di tre file di sedili offrendo maggiori prestazioni in fatto di comfort, funzionalità e sicurezza, rendendo più divertente la guida e più piacevole il viaggiare con tanti amici e familiari. Questo nuovo modello di vertice debutterà questa primavera negli Stati Uniti.

Mazda CX-90: stile “Kodo” e inconfondibile

Il design della CX-90 esprime una sensazione di vitalità che ha le proprie radici nell'ormai noto design Kodo “Soul of Motion” di Mazda. Il concetto della sottrazione, definita anche “less is more”, dà origine a una forma semplice e realizza proporzioni dinamiche e imponenti. L'interno è in ogni aspetto espressione dell'estetica giapponese, che unisce in uno spazio ordinato ed elegante il dinamismo della luce e dei materiali naturali.