Mazda CX3 - suv economici

Prezzo concorrenziale e dimensioni compatte per la Mazda Cx3. Lo stile rinnovato e nuove tecnologie rendono il city crossover Mazda ancora più facile e piacevole da vivere e guidare. Gli interni si caratterizzano per i sedili dalla nuova conformazione che segue le specifiche della Skyactiv Architecture della Mazda3 e della CX-30. Progettati facendo riferimento alla naturale capacità di equilibrio dell'uomo quando cammina i sedili mantengono il bacino in posizione eretta e conservano la naturale curva ad S della colonna vertebrale contribuendo così alla stabilità della testa per un comfort elevato e una migliore facilità di guida. In termini di sicurezza tutte le versioni sono dotate del sistema di frenata di emergenza in città con riconoscimento anche notturno dei pedoni. Non manca la possibilità di arricchire ulteriormente i contenuti della vettura in termini di sicurezza grazie al pacchetto i-Activsense e in termini di comfort ed esclusività con il Leather Pack. Nel dettaglio la versione selezionata è la Mazda CX-3 2,0L Skyactiv-G 6MT Executive, lunga 428 cm, larga 177 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 350 a 1.260 litri. Nella versione 2,0L Skyactiv-G 6MT Executive costa 23.150 euro con motore a benzina di 1.998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 89 kW/121 cavalli ed una coppia massima di 206 Nm a 2.800 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 48 litri. Le emissioni di CO2 sono di 140 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 192 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.184 kg.

