Mazda, debutta CX-30 e il motore magico che va come un benzina e consuma come un diesel

Questo grazie a funzioni come la disattivazione di due dei quattro cilindri quando non è necessaria la potenza massima e l'utilizzo del sistema Mazda M Hybrid, il sistema ibrido da 24 volt che minimizza il consumo di carburante e abbatte le emissioni recuperando l'energia durante la decelerazione per alimentare un motore elettrico che assiste quello tradizionale. È proposto anche il propulsore turbodiesel SkyActiv-D da 1.8 litri che sforna 116 CV a 4.000 giri/min e 270 Nm di coppia da 1.600 a 2.600 giri / min, pur essendo capace di limitare il consumo di carburante da 4,1 a 7,3 litri per 100 km. Il motore viene proposto con il cambio manuale Skyactiv-MT a sei marce o con il cambio automatico Skyactiv-Drive a sei rapporti.

All'esterno spicca il rivestimento in plastica nera del parafango che suggerisce la solidità del SUV, mentre un lunotto inclinato aggiunge una certa dose di sportività. Rispetto alla CX-3, il CX-30 è un poco più alta, e ha un passo più lungo, il che contribuisce a renderla un po' più accattivante rispetto al crossover più piccolo di Mazda. CX-30 è il secondo veicolo Mazda del linguaggio di design Kodo che si esprime chiaramente nell'arco di cintura che corre dal parafango anteriore alla ruota posteriore, dando un senso di velocità e vitalità. Gli ingegneri hanno fatto in modo di rendere i montanti A e C il più stretti possibile per migliorare la visibilità, ed è anche stato scelto di proporre una posizione di guida elevata.

All'interno, si trova un cruscotto minimalista orientato verso il guidatore con due bocchette di aerazione raggruppate attorno al quadro strumenti, oltre a un design lineare e all'utilizzo di materiali soft-touch. Il pannello superiore a forma di ala ora incorpora il display da 8,8 pollici, gestito da un controller rotante, che continua ad essere collegato al sistema di infotainment Mazda Connect. Apple CarPlay e Android Auto sono installati di serie, con audio disponibile tramite una configurazione a otto altoparlanti o un sistema audio Bose a 12 altoparlanti opzionale. Mazda afferma che le dimensioni aumentate della CX-3 garantiscono una distanza pari a 740 mm tra i sedili anteriori come nel CX-5 e quindi questo si traduce in ampio spazio per le ginocchia e la testa, aiutati da un punto anca basso sul sedile posteriore. I sedili sono stati progettati per migliorare la postura degli occupanti e la forma del sedile posteriore e il posizionamento del montante centrale sono stati ottimizzati per l'ingresso e l'uscita dall'auto. Il bagagliaio arriva a 430 litri di capacità con l'altezza della soglia di carico portata a 731 mm per facilitare le operazioni di carico e scarico di oggetti pesanti e ingombranti.

