Mazda, ecco quanto costa l'elettrica MX-30. E c'è anche la wallbox Sarà in vendita da settembre, ma sono stati ufficializzati i prezzi di listino delle tre varianti disponibili a cui si aggiunte la versione di lancio che è tuttavia sarà disponibile soltanto per degli ordini che saranno confermati entro il 30 di aprile di Corrado Canali

5' di lettura

Il costruttore giapponese festeggia il secolo di vita con la sua prima vettura elettrica, la MX-30 perfettamente in sintonia con la vocazione del brand che sin dalla fondazione il 30 gennaio del 1920 ha nel suo Dna il coraggio di mettere in discussione le consuetudini e di percorrere nuovo strade. E' così che sigla dell'elettrica si ispira all'icona MX-5 la roadster a due posti di maggior successo al mondo, venduta in oltre un milione di unità dal debutto nel 1989 e da qualche mese ha introdotto il primo motore a benzina che consuma come un diesel grazie al sistema dell'accensione per compressione, lo Skyactiv-X.

L'identikit in rapida sintesi dell'elettrica Mazda MX-3

E' un crossover compatto, ma con una propensione da suv-coupè. Dispone di un motore sincrono con una potenza di 143 cv. Ad alimentare il sistema è una batteria agli ioni di litio con celle prismatiche da 35,5 kWh, integrata nella struttura della scocca che garantirà un'autonomia di circa 200 km: per la ricarica sono previsti un caricatore a corrente alternata da 6,6 kW e un connettore Combo a corrente continua. Per le altre specifiche tecniche più significative va aggiunto che le sospensioni della vettura sono di tipo MacPherson nella parte anteriore e con una barra di torsione sul retrotreno.

Il design con gli stilemi del brand ma non solo

Lo stile riprende naturalmente le soluzioni estetiche già viste sui più recenti modelli del costruttore giapponese, ma non solo visto che introduce anche dei elementi unici come ad esempio il taglio del montante “C” e la porta controvento posteriore, inseriti nel contesto di una vettura a “ruot alte”, ma di dimensioni compatte accreditata di una lunghezza di 4,39 metri e di una larghezza 1,795 metri. All'interno, poi, la consolle è fluttuante con comandi a sfioramento e impiega materiali ecocompatibili quali il sughero o i tessuti con il 20% di filato riciclato per i rivestimenti di sedili e dei pannelli porte.



La MX-30 e la specifica tecnologia e-Skyactiv

Si tratta di insieme di soluzioni per sfruttare al massimo i vantaggi della tecnologia elettrica: il sistema e-GVC Plus è il controllo dinamico dell'auto associato al pedale elettrico o il software audio che somma delle armoniche al monotono rumore del motore elettrico generando un ovattato suono di un motore tradizionale all'interno dell'abitacolo così da dare sempre la sensazione della potenza che si sta chiedendo al motore. E infine la batteria da 35.5kWh in una dimensione per gli spostamenti nei centri urbani e dal peso ridotto per assicurare una guida dinamica e sicura in ogni condizione di utilizzo

Gli equipaggiamenti di sicurezza su tutte le MX-30

L'elettrica nei tre allestimenti Executive, Exceed ed Exclusive è equipaggiata con i più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense tra cui il nuovo Turn-Across Traffic, la frenata di emergenza in caso di pericolo negli incroci, oltre all'Emergency Lane Keeping con Road Assist e Blind Spot Assist per il mantenimento della carreggiata, il Cruise Control Adattivo con controllo della distanza di sicurezza, a cui si aggiungono i fari anteriori Full LED con controllo automatico degli abbaglianti, il sistema di monitoraggio posteriore del veicolo e ancora l'utile riconoscimento in marcia della stanchezza del guidatore