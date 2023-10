Mazda Iconic SP, il prototipo che anticipa la prossima MX-5. La sportiva diventa sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mazda rilancia sulle auto sportive ed emozionali e sul concetto, declinato ovviamente in chiave green e sostenibile, del Jinba Ittai, la famosa e iconica filosofia costruttiva che vede la fusione intima tra cavallo e cavaliere, tra pilota e macchina.

La casa di Hiroshima infatti, al J apan Mobility Show di Tokyo 25- ottobre 5 novembre), ha svelato la concept car Mazda Iconic SP che anticipa una futura sportiva (palesemente la futura MX-5, quinta serie della sportiva più venduta del mondo) basata sul powertrain della MX-30 R-EV che abbina la trazione esclusivamente elettrica con la versatilità di un generatore di bordo che ricarica le batterie. E questo “range extender” è, come nel caso del crossover MX-30 R-EV, un Wankel, icona ma anche croce e delizia del marchio giapponese che sulla tecnologia del motore rotativo ci ha sbattutto la testa, lo ha abbandonato e poi recuperato ora in chiave elettromobility.

Le linee della Mazda Iconic SP richiamano quelle di un altro recente concept: il Vision Study Model. Si tratta di una coupé che da una parte che richiama alla mente la Mazda MX-3 del 1991 segnando così un legame con l’heritage di Mazda, ma dall’altro ha forti punti di contatto, soprattutto nel profilo del cofano e del frontale, con la Mazda MX-5, quarta serie del 2015 denominata ND e aggiornata in questi giorni con un leggero restyling, esposto tra l’altro proprio al salone di Tokyo. È vero la vettura è chiusa, ma questo non impedisce di sognare che un futuro modello di serie possa avere un tetto metallico retrattile come la MX-5 ND RF, o addirittura un soft top. A guardare la concept car si nota il design ricco di citazioni alla storia di MX-5, e ci sono anche i fari a scomparsa, come nella prima MX-5, la NA del 1989 che ha dato il via alla leggenda Miata. Gli interni della Mazda Iconic SP, sono minimalista e recuperano la tradizione della prima serie di del 1989. La plancia è lineare e priva di orpelli.

L’idea che la show car possa anticipare la futura Mazda MX-5 traspare dalle parole del presidente e Ceo di Mazda, Masahiro Moro: «Adoriamo la MX-5 e il mondo ama la MX-5. Siamo determinati, nell’era dell’elettrificazione, a mantenere viva la gioia di guida che la MX-5 rappresenta; la Mazda Iconic SP, con il suo gruppo powertrain EV a doppio generatore rotativo, è la soluzione dei nostri sogni. Un sogno a cui lavoreremo duramente per realizzarlo. Mazda fornirà sempre veicoli che ricordino alle persone che le auto sono pura gioia ed elemento indispensabile della loro vita».

Insomma le auto sportive, le coupé e le roadster leggere e divertenti, secondo Mazda non scompariranno nel modo elettrificato e liofilizzato dell’auto che perde la sua essenza di piacere di guida e libertà di movimento e diventa, spesso, un mero e freddo strumento di mobilità. E nella Iconic SP di passione per l’auto ce n’è tanta. La concept car, infatti, presenta un baricentro basso per offrire prestazioni di guida eccellenti.

Le sue proporzioni sono da sportiva di razza e rese possibili dal cofano basso e filante, ottenuto montando il motore rotativo leggero e compatto al centro della vettura.L’idea di un sistema EV rotativo a due rotori mette a disposizione un motore altamente scalabile con un layout flessibile e capacità di impiegare una varietà di combustibili, compreso l’idrogeno, rendendolo una tecnologia esclusiva Mazda, ideale per le auto sportive. Inoltre, se la batteria viene caricata con elettricità generata da energie rinnovabili, è possibile guidare praticamente a zero emissioni di carbonio. Il sistema è dal punto di vista dell’omologazione un ibrido plug-in e le ruote sono mosse solo dal motore elettrico.