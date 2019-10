Mazda LaPuta

Anche in questo caso il nome scelto per la piccola Mazda porta subito la mente a tutt'altro. Commercializzata a partire da 1999, la piccola kei-car era stata battezzata inspirandosi all'isola volante descritta nel libro “I viaggi di Gulliver”. Il risultato invece, soprattutto nei paesi di lingua spagnola, non fu certo dei migliori.