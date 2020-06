Mazda MX-30 in prova, ecco come va la prima elettrica della casa giapponese

Un progetto originale

Per questo e tanti altri motivi la MX-30 è un'auto davvero interessante e originale, già nel modo in cui ti accoglie. L'accessibilità è ovviamente ideale per chi si accomoda davanti, dietro è più complessa per la posizione arretrata dello schienale rispetto al giro porta mentre l'assenza del montante è una benedizione nel caso si abbiano bambini con relativi seggiolini da sistemare. Il bagagliaio ha una capacità simile a quella della MX-30 (341 litri minimo), ma non c'è il portellone elettrico.La plancia ha un doppio schermo. Quello superiore è panoramico da 8,8” e si comanda solo attraverso la voce e la manopola sulla console a ponte. Quello inferiore da 5” è invece a portata di dito e serve solo per la climatizzazione.

L'integrazione con Android Auto e CarPlay è buona e più avanti arriverà anche una app per la gestione in remoto di alcune funzioni della vettura, compresa la climatizzazione e la ricarica il cui livello può essere preimpostato anche al di sotto del 100% con l'obiettivo di preservare la salute della batteria. Anche in questo caso l'obiettivo è stato minimizzare il peso di cavi e dei caricatori di bordo, da 6,6 kW in corrente alternata e fino a 50 kW in continua. La strumentazione è digitale, ma con una grafica tradizionale e ha un indicatore mai visto su un'auto elettrica: quello della temperatura della batteria raffreddata a liquido.Ulteriori originalità, ma dotate di perfetta coerenza, sono i tessuti dei sedili e il rivestimento sui pannelli porta ricavati al 20% da PET riciclato, ma soprattutto le superfici in sughero, tributo ecosostenibile alle radici di Mazda, nata 100 anni fa come azienda che lavorava questo materiale che, per ogni MX-30 prodotta, vuol dire un guadagno di 1,4 kg di CO2 assorbita dall'atmosfera. Anche le pelli e le plastiche seguono protocolli di ecocompatibilità e la qualità percepita, tranne qualche particolare, è elevata.

La tecnologia

La dotazione di sicurezza presenta evoluzioni rispetto alle altre Mazda: ora ci sono la gestione attiva dello sterzo nel caso la vettura stia uscendo dalla carreggiata o ve ne sia un'altra nella zona cieca ai retrovisori, inoltre il sistema di frenata autonoma funziona anche agli incroci e in condizioni di luce scarsa, persino in presenza di pedoni o ciclisti.Il motore, fornito dalla Hitachi, eroga 107 kW e ha una coppia di 270,9 Nm. E ci si accorge che anche i decimi contano non appena ci si muove e si accelera. La spinta è estremamente regolabile, morbida e graduale, accompagnata da un suono che incrocia il rumore naturale del motore con frequenze artificiali. Questa combinazione crea una sensazione generale molto simile a quella di un'auto a combustione interna. Con le levette dietro al volante si possono selezionare 5 livelli di recupero che corrispondono ad altrettanti livelli di erogazione. Dunque la posizione che offre maggiore decelerazione è quella con la risposta più mite all'acceleratore mentre quella più “libera” è anche quella più “vivace”. Di livello notevole sia la risposta del pedale del freno, forse la migliore in assoluto tra i veicoli elettrificati di ogni ordine e grado, sia l'isolamento acustico. Sulle strade di Roma, nuovamente trafficate, il rotolamento è virtualmente assente.Sulle poche curve che abbiamo affrontato, il suv elettrico giapponese si rivela facile e istintivo creando ulteriore sintonia con il guidatore e facendo dimenticare che l'autonomia indicata all'inizio della prova era di circa 170 km.