Mazda MX-30, il suv coupè 100% elettrico

La prima elettrica di Mazda è un suv-coupé di taglia media dalle forme filanti e originali: sarà in vendita a settembre, ma è già ordinabile nella versione di lancio. Dettagli originali sono le porte posteriori, prive di maniglie esterne e con apertura controvento. L'abitacolo è moderno con lo schermo di 7 pollici che regolar le funzioni del climatizzatore bizona. Stessa misura per il display del sistema multimediale al centro della plancia. Il motore elettrico da 143 cv è alimentato dalla batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh per un'autonomia di 200 km. Prezzi a partire da 35.000 euro.