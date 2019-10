Mazda, MX-30 Suv full electric

Nella Mazda MX-30 si segnalano gli innovativi approcci ingegneristici del pacchetto e-Skyactiv. Questo comprende anche la batteria, che è integrata nella struttura della scocca del veicolo, aumentando la rigidità generale della carrozzeria e fornendo un'eccellente risposta alle richieste del guidatore. Inoltre, data l'importanza del suono per la percezione di coppia e velocità da parte di chi guida, gli ingegneri Mazda hanno creato all'interno della Mazda MX-30 un sistema audio elettronico che è sincronizzato per frequenza e pressione sonora con la coppia del motore elettrico. Tutto ciò ha portato a una migliore percezione delle variazioni di velocità del veicolo, con conseguente miglioramento della linearità di marcia e del confort di guida, ulteriormente favoriti dall'esclusivo sistema G-Vectoring Control (GVC) di Mazda, che è stato per l'occasione ampliato per sfruttare i vantaggi del motore elettrico, electric G-Vectoring Control Plus.