Mazda Mx-5 2021: nuove colori e si aggiorna l'equipaggiamento hi-tech con Apple CarPlay Wireless La roadster giapponese si arricchisce nei contenuti tecnologici di bordo e nei sistemi di sicurezza. Arrivano nuove tinte per la carrozzeria di Giulia Paganoni

Essenziale ma anche completa. Mazda Mx-5 si è distinta nei suoi 32 anni di storia per il Dna minimalista e oggi, con l’arricchirsi degli equipaggiamenti, presenta una nuova versione della serie ND, più completa e al passo con i tempi.

Stile inconfondibile

Esteticamente le linee del Kodo design (vincitore nel 2016 dei premi World Car Design of the Year e World Car of the Year)restano le stesse della quarta generazione con una carrozzeria disponibile sia con soft top (tetto ad apertura/chiusura manuale in tela) che Rf (Retractable Fastback, rigido ad razionamento elettrico). Uno stile che viene però enfatizzato da sette nuove tinte di carrozzeria, tra cui un blu inedito molto elegante a cui si aggiungono raffinati dettagli come le ruote in lega brunite da 16 e 17 pollici.

Da segnalare che il conducente e il passeggero sono seduti più in basso rispetto alle precedenti generazioni e godono di una migliore visibilità a 360 gradi, nonché di una più semplice regolazione del sedile e azionamento delle porte. Il piantone dello sterzo è regolabile non solo in altezza ma anche in profondità (una innovazione introdotta con il model year 2020 della attuale serie ND, cioè la quarta. Per gli interni sono disponibili le sellerie in pelle nera riscaldabili a cui si aggiungono altre due opzioni di rivestimento: pelle Nappa rossa o bianca.