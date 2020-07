Mazda Mx-5

Come le ultime creazioni della Casa, anche la nuova MX-5 ha beneficiato dell'avanzata tecnologia SkyActiv e del linguaggio stilistico Kodo - Soul of Motion, il tutto sempre all'insegna di una filosofia progettuale e di sviluppo sostanzialmente immutata rispetto alla prima generazione. Inalterate le principali caratteristiche di una spider leggera e compatta a due posti con tetto a scomparsa, motore anteriore centrale, trazione posteriore e distribuzione dei pesi 50:50 tra anteriore e posteriore. La rinnovata MX-5 è stata alleggerita di oltre 100 kg rispetto alla serie precedente e la gamma motoristica comprende gli SkyActiv-G 1.5 e 2.0 litri abbinati a nuovi cambi a sei marce, appositamente tarati per la MX-5.

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/mazda/mx-5-soft-top/