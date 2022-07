Il Model Year 2021 della MX-5 mantiene il suo carattere inconfondibile, un piacere di guida emozionante ed unico ora accompagnato da una serie di piccoli affinamenti volti a rendere ancora più profondo il suo leggendario piacere di guida. La versione classica Soft Top con tetto ad azionamento manuale in tela, pur rimanendo invariata nelle linee - premiate con il World Car Design of the Year - viene ora offerta con 7 tinte diverse. Per quanto riguarda le dotazioni MX-5 è dotata di serie del supporto alla connessione wireless per Apple CarPlay, che consente al conducente di rimanere sempre connesso mantenendo la concentrazione sulla strada. Alla sicurezza contribuisce anche la conformazione del posto guida centrato sul pilota, frutto di una progettazione umano-centrica dell'abitacolo, che presenta una disposizione ideale dei comandi di guida, perfetta per mettere in immediata sintonia il guidatore con la vettura. Nel dettaglio la Mazda MX-5 Soft Top 2.0L Skyactiv-G 6MT Sport è una Scoperta 2 porte 2 posti della Mazda lunga 392 cm, larga 174 cm, alta 123 cm con un bagagliaio da 130 . Nella versione 2.0L Skyactiv-G 6MT Sport costa 37.000 euro con motore a benzina di 1.998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 135 kW/184 cavalli ed una coppia massima di 205 Nm a 4.000 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 156 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 219 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.015 kg.

