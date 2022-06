Mazda MX-5: gli appuntamenti da non perdere per gli amanti della roadster giapponese

Ascolta la versione audio dell'articolo

In attesa del grande evento del 18 settembre all'autodromo di Modena per il raduno Miata, la passione per la roadster più venduta al mondo ha dato alla luce un resort a lei dedicato. La grande passione per la due posti giapponesi hanno spinto Andrea Mancini ad aprire Miataland, un resort nei pressi di Todi dove relax e aria di motori si fondono in un mix perfetto per chi vuole rilassarsi e ama il vento tra i capelli.

Primavera e gita fuoriporta

La primavera è ormai avviata e le giornate si fanno sempre più adatte per un giro fuoriporta e, se possibile, con una spider per godersi anche il vento tra i capelli. Con queste premesse, non può che venire in mente Miataland, un resort immerso nel verde della toscana e contornato da strade con curve e saliscendi ottimi per guidare la roadster più venduta al mondo.



La struttura è formata da un casale del 1700 ed un'importante villa in pietra che si affacciano sulla piscina ed “inquadrano” le colline umbre da Todi a Perugia. Un panorama che prende il cuore. I grandi portici che circondano la villa diventano il luogo perfetto per ospitare eventi da ricordare; ed il capannone in legno ospita le più rare ed esclusive miata e eunos roadster provenienti da ogni parte del mondo.

Cosa rende speciale il luogo

La grande differenza tra Miataland ed un “normale” Resort o un museo di automobili è che per tutti gli ospiti che prenotano un soggiorno direttamente dal nostro sito è incluso per ogni giorno un tour con una delle nostre miata (max 60km e carburante escluso); il modo più bello per vedere posti unici guidando la roadster più famosa al modo.

La regina: Miata

Mazda MX-5 è la roadster più venduta al mondo ed è giunta alla sua quarta generazione (NA, NB, NC e ND).