Mazda MX-5: come cambia la roadster giapponese con l’ultimo aggiornamento della sua carriera

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mazda MX-5, l’iconica due posti, viene aggiornata nella sua quarta edizione (ND) con alcuni ritocchi estetici, tecnologici e di motore. In Giappone, dove è stata presentata, gli ordini sono già aperti e le prime consegne sono previste per gennaio 2024 mentre in Europa bisogna attendere ancora per la presentazione. Mentre è confermato che entro la fine del 2025 sarà svelata la quinta generazione.

Leggere modifiche di stile

Esteticamente gli aggiornamenti sono davvero minimi e riguardano i fari anteriori Full Led che integrano le luci diurne che prima erano sul paraurti, ora ridisegnato per accogliere il sensore radar nella griglia che permette di gestire due nuovi sistemi di assistenza alla guida: il Cruise Control adattivo e lo Smart Brake Support.

Mentre al posteriore si nota una nuova forma dei fari che sono a Led.

Debutta la nuova tinta Aero Gray Metallic e cerchi da 16 e 17 pollici.

Aggiornamenti tecnologici e meccanici

All’interno dell’abitacolo spicca, finalmente, un nuovo infotainment Ora ci sono un nuovo schermo da 8,8 pollici, prese usb-c e un nuovo quadro strumenti digitale.

Mentre il guidatore potrà sentire differenze alla guida date dall’introduzione di un differenziale a slittamento limitato asimmetrico di nuova concezione (solo per le versioni con cambio manuale), grazie al quale migliora la stabilità della vettura nelle versioni più potenti. Questo ha permesso l’introduzione di una nuova modalità “DSC-Track”, che interviene solo quando il conducente perde il controllo del mezzo.

La gamma motori comprende sempre il 1.5 litri ora con 4 cv (135 cv) in più e il 2.0 litri da 184 che viene dotato di una nuova mappa per una migliore erogazione della potenza.