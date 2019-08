Mazda MX-5, il mito giapponese festeggia 30 anni

3' di lettura

AUGUSTA (GERMANIA) - Trent’anni di successi celebrati con una versione speciale disponibile solo in 3.000 unità, dei quali 90 per l’Italia. MX-5, o meglio la Miata per i più appassionati, è la spider che dal 1989 ha conquistato oltre un milione di possessori con le sue quattro le generazioni, contraddistinte dalla denominazione del telaio NA, NB, NC e ND. Per non parlare delle numerose versioni speciali che in questi trent’anni si sono susseguite. Ad Augusta, città della Baviera (Germania) abbiamo provato l’ultima di queste, la celebrativa 30th Anniversary Edition.

FOTO / Mazda MX-5, le foto di tutte le generazioni

MX-5, è un’auto nata quasi per caso dalla conversazione tra l’ingegnere Kenichi Yamamoto e il giornalista Bob Hall e che negli anni è diventata un mito in tutto il mondo. Due delle persone che più hanno curato il progetto in questi tre lustri sono stati: Tom Matano, designer di fama mondiale e parte del dream team di designer e ingegneri che crearono nel 1989 la prima Mazda MX-5, e l’ingegnere Nobuhiro Yamamoto, che alla MX-5 ha dedicato oltre 20 anni della sua vita professionale, curando, in qualità di Program Manager, lo sviluppo della quarta e ultima generazione della roadster giapponese.

La prima serie della Mazda Miata, serie NA, del 1989. in totale sono quattro le generazioni della roadster della casa giapponese

La Baviera è un luogo importante per la due posti giapponese perché nella città di Augusta risiede il più grande museo Mazda presente in Europa, dell’appassionato Walter Frey. Ricordiamo che anche in Italia abbiamo un luogo simbolo, Miataland, resort nella città di Todi dove è possibile rilassarsi e gustare la guida delle MX-5 dell’appassionato collezionista Andrea Mancini.

Tornando alla nostra visita a Monaco, o meglio alla trentesimo anniversario. Per l’Italia sono 90 le unità disponibili (65 soft top e 25 Rf) tutte con motorizzazione benzina 2 litri Skyactiv-G da 184 cavalli con cambio manuale a sei rapporti. Ed è subito riconoscibile dalla carrozzeria in arancio brillante (Racing Orange) che ricorda l’alba e la sempre giovane e attualità di MX-5 ma anche nuance che risalta a contrasto con i cerchi in lega forgiati di colore nero da 17 pollici dietro i quali stanno in bella mostra le pinze dei freni, quelli anteriore Brembo e posteriori Nissin, entrambi di colore arancione.