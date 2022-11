Mazda MX-5 MY2023: nuove personalizzazioni in attesa della quinta generazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

In attesa della quinta generazione di MX-5 che dovrebbe arrivare intorno al 2025, Mazda presenta il model year 2023 che introduce nuove personalizzazioni di carrozzeria e capote, oltre a due edizioni speciali e una nuova versione sportiva.

Il fascino intramontabile della Miata

L’attrattiva di MX-5 continua a crescere dopo oltre trent’anni di vita (la prima generazione risale al 1989) e 1,1 milioni di unità vendute. Infatti, l’iconica roadster, vincitrice del World Car Design of the Year, si è evoluta nel corso degli anni, ma è sempre rimasta fedele alla filosofia Jinba Ittai che pone il guidatore e l’auto in perfetta armonia.

Nuovi colori e gamma rinnovata

La spider più venduta al mondo aggiorna la gamma con il Model Year 2023 che introduce una nuova tinta della carrozzeria in Zircon Sand (sostituisce la Polymetal Grey) e la capote manuale è ora disponibile in colore marrone, al posto del precedente rosso.

La struttura della gamma si articola su tre livelli: l’allestimento di base Prime-Line, quello intermedio Exclusive-Line e quello di vertice Homura. Gli allestimenti Exclusive-Line e Homura possono essere arricchiti del pacchetto opzionale Driver Assistance, che rafforza la già completa dotazione di tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense della spider giapponese.

Homura: l’allestimento per i più sportivi

L’allestimento Homura è caratterizzato da numerosi dettagli sportivi tra cui i sedili Recaro e le calotte degli specchietti retrovisori neri. Le versioni Homura sono equipaggiate con il motore Skyactiv-G 2 litri da 184 cv e sono dotate di ammortizzatori Bilstein, una barra duomi, sistema frenante Brembo e cerchi in lega forgiati. Sempre in gamma, anche la versione meno potente con motore Skyactiv-G 1.5 litri da 132 cv e ruote in lega Rays.