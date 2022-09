Mazda MX-5: la prova della spider giapponese da 184 cv

Ascolta la versione audio dell'articolo

Essenziale. In oltre trent'anni Mazda MX-5 (alias Miata dagli) ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo diventando la spider più apprezzata al mondo con 1,1 milioni di unità vendute. La quarta generazione si contraddistingue per il Kodo design, la trazione posteriore, il peso ridotto e il motore benzina da 184 cv.



La quarta generazione della Miata



La quarta generazione è arrivata nel 2014. Riconoscibile per la numerazione del telaio che inizia con ND (le generazioni precedenti sono NA, NB e NC) e dallo stile unico ed elegante dalla casa di Hiroshima: il Kodo Design (soul of motion), definito come l’espressione massima dell’estetica giapponese nel creare sempre qualcosa di nuovo e unico. La quarta generazione poi si contraddistingue per una peso inferiore di 100 kg rispetto alla precedente NC (la terza generazione) e con il centro di gravità più basso in assoluto.

Inoltre, la ND esalta la reattività e l'agilità, nonché la perfetta posizione di guida che viene definita Jinba Ittai, ovvero nella tradizione giapponese è la relazione tra “cavallo e cavaliere come una cosa sola”, che in questo caso viene tradotta nella relazione tra l'auto e il conducente. Caratteristiche, queste, che hanno fatto da sempre della MX-5 l’essenza del piacere di guida.



L'auto è disponibile sia con la capote apribile manualmente con un semplice gesto sia con tetto rigido retrattile (Rf) che si apre e chiude elettricamente in soli 13 secondi anche in marcia ad una velocità inferiore a 10 km/h.



Novità del MY2022



Nel Model Year 2022 vengono introdotte alcune novità, tra cui la tinta Platinum Quartz Metallic che combina una finitura bianco serico con una traslucenza simile al quarzo. Nuovi anche gli interni terracotta che presentano pelle Nappa di alta qualità dal colore vivace a liscia al tatto. Infine, per la versione roadster, la capotte è ora disponibile anche in blu scuro.