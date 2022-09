Mazda MX-5 da record mondiale: 707 macchine in pista contemporaneamente

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Mazda MX-5 da record mondiale. La roadster giapponese è entrata nel guinness dei primati all’autodromo di Modena per il numero di auto che girano in una pista contemporaneamente. Infatti, 707 Mazda MX-5, di tutte le quattro generazioni, sono riuscite nell’impresa in occasione del Raduno dei Record che ha chiamato a raccolta a Modena, il 18 settembre il popolo dei miatisti.

Il record è stato battuto al secondo tentativo. Dopo un giro di prova, le 707 Miata sono riuscite a marciare sincronizzate senza fermarsi e muovendosi in pratica quasi attaccate l’una all’altra, bumper to bumper.

Loading...

Il circuito di Modena è lungo 2 km e il record è stato battuto disponendo le vetture in quattro file, perché su tre file la lunghezza del serpentone di MX-5 superava quella del rlcircuito. In totale sono stati fatti 3 giri. Tra l’altro fuori dal circuito c’erano oltre 200 vetture che non sono entrate in pista.