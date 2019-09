Mazda rivelerà il suo primo EV al Motor Show di Tokyo

1' di lettura

Mazda svelerà il suo primo veicolo completamente elettrico al Salone dell'auto di Tokyo (25 ottobre-04 novembre) ha confermato il portavoce dell'azienda Yoshikazu Nagai. Mazda ha preparato diversi prototipi con il gruppo propulsore per i test drive. Nei prototipi e-TPV l'architettura EV è mimetizzata sotto la carrozzeria del nuovo crossover compatto CX-30, ma l'auto che salirà sul palco a Tokyo sarà un “modello nuovo di zecca” ha detto Mazda, senza specificare quale forma prenderà quel veicolo. Per il prototipo il powertrain elettrico è alimentato da una batteria da 35,5 kWh e fornisce 105 kW di potenza e 264 Nm di coppia. Mazda prevede di iniziare a vendere l'EV il prossimo anno come parte della sua strategia per elettrificare gradualmente la gamma. L'EV sarà disponibile in due versioni: elettrico puro e range extender. Il primo sarà destinato a mercati come Giappone, Europa e Cina, dove un EV può cavarsela con un'autonomia di funzionamento più breve. Il range extender è considerato necessario per il Nord America e altri mercati in cui le percorrenze giornaliere sono molto più lunghe. Si prevede che il range extender sarà alimentato da un piccolo motore rotativo.

Mazda ha realizzato il veicolo elettrico internamente con un progetto separato dal lavoro di sviluppo congiunto per la realizzazione di EV che Mazda sta portando avanti nell'ambito di un consorzio costituito nel 2017, guidato da Toyota e che comprende Subenso, Suzuki e il fornitore Toyota Denso.