Mazda si prepara a battere il record al raduno delle MX-5

Tanto amore e passione per MX-5 in Italia, tant'è che in sole tre settimane è tutto esaurito per il raduno del 18 settembre all'autodromo di Modena. Dopo due anni di pandemia, torna il raduno italiano della spider più amata al mondo con l'obiettivo è battere il raduno olandese che nel 2013 era riuscito a radunare 683 vetture, superando a sua volta il precedente record di 459 Mazda MX-5, stabilito nel 2010 a Essen, in Germania. I presupposti ci sono tutti: le iscrizioni sono state chiuse con circa 900 vetture registrate, raggiungendo, di fatto, il sold-out in sole tre settimane.

Appassionati da tutta Europa a Modena

E anche un'anteprima Da Nord a Sud, l'Italia sarà presente con i suoi club di appassionati, ma non solo. Decine di miatisti da tutta Europa hanno già deciso di attraversare il vecchio continente per non perdere l'occasione di far parte di un evento unico. Non mancheranno gli ospiti speciali, a partire da Nobuhiro Yamamoto, l'ingegnere giapponese che ha curato lo sviluppo della MX-5 fin dalla prima generazione, lanciata nel 1989; il pilota e collaudatore Loris Bicocchi e Davide Cironi, il creatore di uno tra i più seguiti canali YouTube sulle auto, insieme alle MX-5 della Drive Experience Academy. Tra le 900 MX-5 presenti al raduno ce ne sarà una davvero speciale, che verrà svelata in anteprima mondiale il 18 settembre: si tratta della NM Concept, prima creazione della startup Gorgona Cars, realizzata dal giornalista automotive Omar Abu Eideh e dall'ingegnere David Galliano che non mancherà di sorprendere tutti gli appassionati della mitica roadster.

Mazda sempre vicino ai suoi fan

Nei due anni di limitazioni dovuti al Covid-19, Mazda non ha comunque fatto mancare la propria vicinanza ai suoi clienti. Infatti è riuscita ad organizzare l’evento “Back To Drive”, un raduno itinerante che ha toccato quasi tutte le regioni d’Italia, e che si è svolto nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti. Questa è stata l’occasione, per 1.171 possessori di MX-5 di tornare a guidare su percorsi affascinanti in alcune delle zone più belle dello Stivale, dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, alle valli del Monte Terminillo, fino al Passo del Tonale a Brescia.

Miata in Italia: un resort dedicato

La grande passione per la due posti giapponesi hanno spinto Andrea Mancini ad aprire Miataland, un resort nei pressi di Todi dove relax e aria di motori si fondono in un mix perfetto per chi vuole rilassarsi e ama il vento tra i capelli.Miataland è un resort immerso nel verde della Toscana e contornato da strade con curve e saliscendi ottimi per guidare la roadster più venduta al mondo. La struttura è formata da un casale del 1700 ed un’importante villa in pietra che si affaccia sulla piscina ed “inquadrano” le colline umbre da Todi a Perugia. Un panorama che prende il cuore. I grandi portici che circondano la villa diventano il luogo perfetto per ospitare eventi da ricordare; ed il capannone in legno ospita le più rare ed esclusive miata e eunos roadster provenienti da ogni parte del mondo.

Come restare aggiornati sul raduno

