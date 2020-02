Mazda: Skyactiv-X premio Technobest agli autobest 2020 Awards Il motore benzina efficiente come un diesel ha ricevuto un importante riconoscimento, venendo eletto Technobest 2019 in occasione dell'Autobest Gala a Magonza di Giulia Paganoni

Mazda 3 Skyactiv-X

Mazda ha presentato questa unità propulsiva rivoluzionaria alimentata a benzina e con un funzionamento simile al diesel. Una soluzione unica resa possibile dagli sforzi degli ingegneri giapponesi che hanno progettato l'innovativo sistema chiamato Spcci (accensione per compressione controllata da candela) che consente al motore di passare senza soluzione di continuità tra la combustione convenzionale e l'accensione per compressione, utilizzando una candela per innescare in modo differente entrambi i tipi di combustione. Questo sistema di combustione è molto efficiente e migliora il rendimento del motore fino al 30% rispetto all'attuale Skyactiv-G, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Un motore sognato per anni

Sin dagli anni 20 del XX secolo, ingegneri e tecnici di tutto il mondo hanno cercato di realizzare un motore a benzina ma che funzionasse come un diesel per coniugare i vantaggi dell'una e dell'altra tecnologia, senza però riuscirci. Per decenni quest'idea tecnologica è rimasta nel limbo delle grandi rivoluzioni mai realizzate sino ai giorni nostri, in cui, con l'avvento di limiti di emissioni e consumi sempre più stringenti, la necessità di una evoluzione dei motori termici è diventata sempre più pressante e necessaria.

Modelli dotati del motore magico

Mazda 3 e Cx-30 sono disponibili con lo Skyactiv-X. Si tratta di un 2 litri benzina in grado di sviluppare una potenza massima di 180 cv (132 kW) a 6000 giri/min e 224 Nm di coppia a 3000 giri/min, garantendo risultati in termini di consumi ed emissioni da primato per un motore alimentato a benzina (4,5 l/100 km nel ciclo combinato emettendo 103 g/km di CO2, dati relativi a Mazda3 hatchback 5 porte 2.0L Skyactiv-X 2 ruote motrici con cambio manuale), valori addirittura migliori rispetto a quelli di Mazda 3 dotata del propulsore benzina Skyactiv-G 2.0 litri da 122 cv (consumo medio di 5,1l/100 km e livello di emissioni di CO2 pari a 117 g/km).