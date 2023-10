Mazda, superati i 2 milioni di motori rotativi prodotti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mazda Motor ha annunciato che il volume di produzione totale dei veicoli con motore rotativo ha superato i due milioni di unità. Il motore rotativo ha una struttura unica che utilizza il movimento di rotori triangolari per generare potenza. La prima vettura Mazda dotata di motore rotativo è stata la Cosmo Sport (Mazda 110S), introdotta nel 1967.

A partire da quel momento, Mazda continuò a perfezionare le prestazioni dei propri motori rotativi migliorandone potenza, consumo di carburante e durata, mantenendo per molti anni il ruolo di unica Casa automobilistica produttrice di motori rotativi in serie. A giugno di quest’anno Mazda ha per la prima volta ripreso la produzione di vetture con motore rotativo, a 11 anni di distanza dall’uscita di scena della RX-8 (nel 2012). Nei prossimi giorni la Casa di Hiroshima inizierà la commercializzazione del suo 12° modello con motore rotativo, la MX-30 e-Skyactiv R-EV2. Le vendite in Europa inizieranno nell’autunno secondo il lancio di ciascun mercato.